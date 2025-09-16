RIRIKA（横浜莉々香）

人気TikTokerの横浜莉々香が、http//i（ほっとぴー）のメンバーとしてRIRIKA名義で11月3日（月・祝）にデビューする。

http//iは、JUNNA（じゅんな）・HEEHEE（ひひ）・MI-MI（みーみ）・NONOKO（ののこ）・RIHO（りほ）・SANGO（さんご）・RIRIKA（りりか）・YUNA（ゆうな）の8名からなる女性アイドルグループで、メンバーのそれぞれは日韓のインフルエンサーとして活動しており、TikTokやInstagramなどのSNSの総フォロワー数は700万人を超えるという面々だ。

グループのコンセプトは「新世代のアイドルプロジェクト」で、新しい感性と発信力を持ったインフルエンサーとしてSNSや音楽、ファッション、カルチャーなどの領域を横断し、共感と熱狂を生み出していく存在を目指していくとしており、11月3日（月・祝）に新宿ReNYにてお披露目ライブが開催され、ライブに先立って9月20日（土）に初のオンライン撮影会が予定されている。

http//i

「今まで頑張ってきたSNSでの活動が、アイドルデビューという形で一つの夢につながって、本当に嬉しいです！これから始まる新しいステージに、ドキドキと期待でいっぱいですが、ここまで来られたのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。ほっとぴーとして、皆様と一緒にたくさんの夢を叶えていきたいです。そして、皆様にたくさんの笑顔を届けられる存在になれたら嬉しいです！これからも応援よろしくお願いします！」──RIRIKA

＜http//iお披露目公演＞

RIRIKA（横浜莉々香/リリカ）

青森県出身、リリカの愛称で若者を中心にTikTokをはじめとしたSNSでの人気を集める。

■ RIRIKA Official TikTok ：https://www.tiktok.com/@o2_ri24

■ RIRIKA Official Instagram ： https://www.instagram.com/o2_ri24/

■ RIRIKA Official X ： https://x.com/o2_ri24

〇http//i（ほっとぴー）