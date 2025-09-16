SNSに記した感謝とは

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が15日、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に3-0（118-110×2、117-111）の判定勝ちを収めた。敗れたアフマダリエフは、試合後の会見に姿を見せなかった。16日になって、SNSに感謝を記している。

井上は序盤からジャブ、ボディーストレートを放ちながらも、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶり。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露。6回終盤、井上が強烈な左ボディ3連発。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。9回には笑顔を見せる余裕もありスピードの差を見せつけた。最終12回まで全く隙を見せず、アフマダリエフを完封した。

12ラウンド戦ったアフマダリエフは、判定を聞いた瞬間から拍手。決着後にも互いにハグして健闘を称えあった。試合後の会見には現れず。16日になって、インスタグラムにこう記した。

「サンキュー！ 名古屋、サンキュー！ おもてなしと敬意をありがとう、日本！」

アフマダリエフは井上と対面するまで、挑発的な発言が米メディアで取り上げられるなどしてきた。ただ対戦が決まり、来日後は紳士ぶりを見せている。対戦2日前の会見では「階級を上げても勝利を重ねていることを尊敬しているし、戦績は立派だと敬意を持っている」と井上への敬意を口にし、井上陣営に「チャパン」と呼ばれる中央アジアの民族衣装をプレゼント。尊敬する相手への伝統的な贈り物だった。



（THE ANSWER編集部）