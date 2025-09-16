旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■ピリッと

正解：エシャレット

難易度：★★★★☆

エシャロットではありません

エシャレットとは、ラッキョウの若採り品のことを指します。

一般的にエシャレットとして流通しているものは、ラッキョウの葉がまだ青く、根も柔らかいうちに収穫したものです。

よく混同されるのが「エシャロット」です。こちらはタマネギの変種で、欧米では「shallot（シャロット）」と呼ばれる香味野菜です。

見た目は一般的なタマネギより少し細長く、小ぶりです。紫がかった皮を持ち、内部は層状になっています。香りはタマネギよりも繊細で、加熱すると甘みが増すため、ソースやドレッシング、炒め物などに使われます。

両方ともヒガンバナ科アリウム属に属するため「仲間」といえますが、植物学的には種が異なるため、別の植物として扱われます。

混同されるのは、昭和の終わり頃にラッキョウの若採りを「エシャロット」という名前で売り出したことが原因です。しかし、消費者が混乱したため、現在では「エシャレット」という名称で流通しています。

市場では、葉付きのまま束で売られていることが多く、見た目は青ネギやワケギに似ていますが、香りや食感はまったく異なります。

ラッキョウのような強烈な香味が苦手な人でも、エシャレットなら食べやすいと感じることが多いようです。

エシャレットは春〜初夏が旬ですが、ほぼ通年で市場に出回っており、ハウス栽培されたものも多くあるため、旬の時期以外でも美味しく食べられます。

葉も根も柔らかく、辛味が少ないため、生のまま味噌をつけて食べるのが定番です。

シャキシャキとした食感と、ほんのりとした辛味が味噌とよく合い、酒の肴としても人気があります。

ほかにも、刻んで薬味にしたり、サラダに加えたりと、幅広い使い方ができます。

加熱すると甘みが出るため、天ぷらや炒め物にしても美味しくいただけます。ただし、加熱しすぎると香りが飛びやすいため、さっと火を通す程度にしましょう。

葉の部分は旬を過ぎると硬くなるため、生食には不向きになることがあります。その場合は、軽く茹でて和え物や天ぷらにするのがおすすめです。

美味しいエシャレットの見分け方

白い根の部分がふっくらしていて、みずみずしいものを選びましょう。乾燥していたり、しわが寄っているものは収穫から時間が経っている可能性があります。また、根元が茶色く変色しているものも避けたほうが無難です。

また、葉の部分が青々としていて、ピンと張っているものが新鮮です。葉がしおれていたり、黄ばんでいるものは鮮度が落ちている証拠です。とくに生食する場合は、葉の状態をしっかりチェックしましょう。

根の部分が細すぎず、均一な太さで揃っているものは成長が安定しており、食感も良好です。

香りを確認するのもおすすめです。

爽やかな香味が感じられるものは、鮮度が高く、味もよい傾向があります。香りが強すぎる場合は、ラッキョウに近い辛味が出ている可能性もあります。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

エシャレットの注目栄養素

注目したいのは、硫化アリル類（アリシンなど）です。

この成分はタマネギやニンニクにも含まれる香味成分で、血行促進や抗菌作用が期待されています。

硫化アリル類を効率的に摂るなら生食がおすすめです。ただし、揮発性が高いため、刻んだらすぐ食べましょう。

また、ビタミンB1と一緒に摂ることで、糖質代謝を助け、エネルギー効率を高める働きもあります。ビタミンB1が豊富な食品には豚肉、玄米、納豆、鮭、大豆製品などがあります。

カリウムも豊富で、体内の余分なナトリウムを排出し、高血圧予防やむくみの改善に効果的です。

【今月の旬食材は？】いま1年で最も旨い食材

↑上記にそのほかの「旬食材」をまとめていますので、ぜひご覧ください。

この食材の名前は？ ラッキョウの子ども？（6枚）