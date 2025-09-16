9月14日に閉幕した韓国プロゴルフ（KPGA）ツアー新韓東海（シンハン・ドンヘ）オープンのトップ10に、KPGAツアー所属選手は1人しかいなかった。共同2位で大会を終えたカナダ出身の同胞選手イ・テフンが、トップ10の中で唯一のKPGA所属選手だった。共同6位の金成荽（キム・ソンヒョン）は今年はKPGAツアーではなく、米国プロゴルフ（PGA）2部のコーン・フェリーツアーで活動しており、今回の大会は日本ツアーシードを利用して参加した。

新韓東海オープンは2019年からKPGAツアー、日本プロゴルフツアー（JGTO）、アジアンツアーが共同主催している。新型コロナの時期を除き3ツアーが共同共催した5大会で、JGTO選手が3勝、KPGAツアーとアジアンツアー選手がそれぞれ1勝を記録した。平均予選通過者数はアジアンツアーが23.5人で最も多く、JGTOが21.25人、KPGAツアーが19.25人だった。この5大会のうち4大会が韓国で開催されたにもかかわらず、KPGAツアーは3ツアーの中で最も最も不振な結果となった。

同じ日に終了した日本女子ゴルフのメジャー大会、ソニーJLPGAチャンピオンシップでも、韓国女子プロゴルフ（KLPGA）ツアーの主力選手たちの成績は振るわなかった。朴知映（パク・ジヨン）は予選落ち、キム・スジは棄権、イ・イェウォンは共同52位に終わった。パク・ヒョンギョンが共同14位で最も良い成績だった。

KPGAツアー関係者は「韓国の選手たちはロングゲームには強いが、ショートゲームでは苦戦している。国内のグリーンフィーが高く、選手志望生向けの割引プログラムもないため、実際の芝コースを経験する機会が比較的少ない。このため日本やアジアンツアーの選手に比べショートゲーム感覚が不足しているほうだ」と述べた。さらに「大会数が少なく、夏の間休養が続き競技感覚も落ちていたかもしれない」と付け加えた。

昔に比べ日本やアジアンツアーとKPGAツアーの格差は縮まったという評価も出ている。しかし今年、マスターズから韓国オープンが外されたことで格差が再び広がるだろうとの見方もある。JGTOで活動中の宋永漢（ソン・ヨンハン）は「日本オープン優勝者がマスターズに招待されるという知らせにツアーが活気づいた」と語った。マスターズに出たい有力選手なら、KPGAツアーではなくアジアンツアーやJGTOに行くだろう。韓国選手がアジアンツアーで優勝したのは2022年、日本ツアーで優勝したのは2023年が最後だ。

KLPGAツアーはパク・セリの「裸足の闘魂」以降、JLPGAツアーを追い抜いた。1980年代、円高を背景に世界最高賞金の女子ツアーとされたJLPGAツアーは現状に甘んじ、協会も一種の鎖国政策で孤立した。1999年から2014年まで開かれた韓日女子プロゴルフ対抗戦では、韓国が日本を圧倒した。実力差が大きすぎて大会が中止されたほどだった。KLPGAツアーの選手がJLPGAツアーに進出すればほとんどが上位に入り、日本選手は韓国選手を仰ぎ見た。

だが最近は状況が変わった。申智愛（シン・ジエ）を除けば、JLPGAツアーの上位で韓国選手を見つけるのは難しい。米国女子プロゴルフ（LPGA）ツアーに進出した選手たちの成績を見れば、そのツアーの水準を測ることができる。JLPGAツアーで活動し、今年LPGAツアーに移った4人は全員が優勝した。一方、最近KLPGAの看板選手がLPGAツアーで成功した例は少ない。「裸足の闘魂」の情熱が消えた、典型的な衰退期の姿だ。「選手たちが大きな夢を失ったまま楽なツアーに甘んじ、外見重視の文化や容易に整備されたコースなどによってツアーが軟弱化している」という指摘も出ている。