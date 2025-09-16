【心理テスト】好きな色はどれ？答えでわかる「今のあなたを苦しめているもの」

【詳細】他の記事はこちら

Q：この中であなたが好きな色はどれですか？

A：赤

B：灰色

C：黒

D：緑

あなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。

【この診断テストでわかること】「今のあなたを苦しめているもの」

色はあなた自身の心の状態を反映しているもの。直感で、「この色が好き！」と思った色がどれかによって、「今のあなたを苦しめているもの」がわかるのです。

A：赤…お金のやりくり

赤が好きなあなた。日々の生活において「お金」が常に頭を離れず、やりくりのプレッシャーに心が圧迫されています。将来への不安や計算ばかりが先行し、本当に欲しいものや楽しみを素直に選べない状態かもしれません。数字とにらめっこすることが多く、気づけば心も窮屈に。必要なのは完璧な計画よりも、安心できる小さな余裕を持つこと。お金との距離感を見直すことで、心にもゆとりが生まれていくでしょう。

灰色が好きなあなたを今苦しめているのは「つながりを保つこと自体が目的になってしまった人間関係」です。必要性を感じない相手に気を使い続け、疲れ果ててしまっているのではないでしょうか。関係を切る勇気は怖いものですが、自分の時間と心を守る大切な行動です。離れたあとに残るのは、むしろ本当に大切な絆だけ。勇気を持って見直すことが、心の軽さを取り戻す第一歩となります。

C：黒…やりたくない仕事

黒が好きなあなた。今のあなたを苦しめている原因は「義務感だけで続けている仕事」です。やりがいを感じられず、毎日の繰り返しに心がすり減っているのではないでしょうか。給料や安定を理由に自分を納得させても、本音は満たされないまま。重要なのは、今の仕事をすぐに辞めなくてもいいので、「自分が本当にやりたいこと」に光を当てることです。仕事をしながらの新しい挑戦が、閉じた気持ちを少しずつ解き放っていくでしょう。

D：緑…いい人のフリをすること

緑が好きなあなた。笑顔で振る舞い、誰にでも優しい「いい人」を演じることが、あなたの心を苦しめています。本当は嫌なことも我慢し、相手を優先しすぎて、自分の感情を押し殺してはいませんか。周囲からは温かい人と思われても、心は疲れ果てているかもしれません。大切なのは「いい人」であることより「本音を持つ人」であること。少しずつ素直な自分を出せば、理解してくれる人が必ず残り、あなたはもっと自由になれるでしょう。