このパーツがいい仕事してくれるのよ〜！かゆい所に手が届く！技あり100均便利グッズ

掃除や水やりのとき、スプレーボトルを逆さにするとちゃんと噴射されない…そんな悩みを解決するアイテムがセリアに売っています！重り付きのチューブが最後まで水を吸い上げ、逆さのままでもしっかり噴射OK。霧状と直射に切り替えもでき、掃除から観葉植物のお世話まで大活躍してくれます。500mlペットボトルに取り付けるだけで使える手軽さも嬉しいポイントです♪

商品情報

商品名：逆さで使えるペットボトル用スプレーヘッド

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

逆さOKなスグレモノ！セリアの『逆さで使えるペットボトル用スプレーヘッド』

掃除や観葉植物に水をあげるときに便利なスプレーボトル。

一般的なスプレーボトルは逆さにするとうまく噴射されず、使えないものが多いですよね。

セリアの『逆さで使えるペットボトル用スプレーヘッド』は、その名の通り、逆さで使える便利なスプレーヘッド。

「まだ液が残っているのに使い切れない…」そんな“ちょっとだけ不便”を解決してくれます。

500mlペットボトルに対応していて、サッと取り付けて使えるのが便利です。

チューブの先端に重りがついていて、この重りがいい仕事をしてくれるんです！

ヘッドを取り付けた状態でボトルを逆さにすると、重りが自然と下に落ちてきてくれます。

先端が水に沈んで、最後までちゃんと吸い上げてくれる、というわけ。

逆さの状態でもしっかり使えて、スプレーしにくさを感じることなくストレスフリーで使えますよ。

掃除や園芸に活躍！霧状や直射に切り替えて便利に使える！

先端のノズルを回すと噴射状態を切り替えられます。

左に回すと霧状、さらに左に回すと直射、右に回すと止められます。

トイレ掃除などで逆さにスプレーしたいときにもピッタリフィット。かゆいところに手が届くありがたいアイテムです。

使用できるのは水のみで、アルコール類に対応していないのが少し残念ですが、ちょこっと掃除や植物の世話などには◎

ボトルの向きを気にすることなく、葉っぱの裏側にもしっかりスプレーできるのでおすすめです。

今回は、セリアの『逆さで使えるペットボトル用スプレーヘッド』をご紹介しました。

スプレーボトルの使いにくさに悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。