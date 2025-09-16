500円ってお得感がすごい！サブにもメインにもガンガン使える♡100均の大容量黒バッグ
商品情報
商品名：スクエアキルトトートバッグ
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
大容量で頼れる！ダイソーの『スクエアキルトトートバッグ』
ダイソーのバッグ売り場で、コスパが良すぎるトートバッグを見つけました。『スクエアキルトトートバッグ』という商品です。こちらは、スクエア型のナイロン製トートバッグ。男女問わず使えそうな、オールブラックのシンプルなデザインが秀逸です。
こういったタイプのナイロンバッグは、最近アパレルブランドなどでも見かけます。でも大きいサイズだと安くても3,000円程度はするので、550円（税込）は、まさに価格バグ！ダイソーさんの企業努力に驚いてしまいます。
マチ幅はあまり広くなくスリムな形状なのですが、全体のサイズ感が大きいので、たっぷりと物が入ります。写真のように、PCケースも余裕で入りました♪1泊程度の旅行であれば、旅行用バッグとしても使えそうです。
内側にはポケットが2つ付いていて、それぞれ長財布が入るほどゆとりがあります。バッグ全体の口はジップできちんと閉まるので、安全面も心配ないですね。
もっちりとした感触のハンドルだから腕に食い込みにくい♪
さらに、クッションが効いたキルトバッグだから、中に入れたものをしっかりと守ってくれるのも嬉しいポイントです。
そして『スクエアキルトトートバッグ』の一番の推しポイントは、実はハンドルの部分。通常は、バッグに荷物をたくさん入れれば入れるほど、ハンドルが食い込んで手や腕が痛くなってしまいますよね。
でも、このバッグの持ち手は太めで、本体と同様にクッションが入りなのがミソ。もっちりとした感触なので食い込みにくく、荷物が入ったバッグを長時間持っていても痛くなりにくいんです。とくに大荷物派にとっては、手が痛くなるのは致命的ですが、このバッグならストレスなく持てそう！
今回は『スクエアキルトトートバッグ』をご紹介しました。シンプルなデザインで大容量。たくさん荷物を入れても持った手が痛くなりにくい、実用性バツグンのトートバッグ。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。