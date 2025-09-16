モデルでタレントのRIKACO（59）が16日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期の写真を公開した。

「ストーリーに載せたら皆さんからのコメントが沢山届いたのでポストにして残そうと思いました」と書き出したRIKACOは「父がお神輿が好きで産まれ育った横浜のお祭りのあちこちについて回ってた頃、この写真は6歳頃、お神輿の上にあげてもらい（提灯の絵文字）を持ち盛り上げてました」と投稿。頭にはちまきを巻いて提灯を掲げお祭りを楽しむ6歳頃の写真を披露した。

続けて「アマチュアのカメラマンの方たちが行くところ、行くところでたくさん写真を撮ってくれていました！粋な親子だと言うことで、ちまたでは少し有名な親子でした」とも明かし、「小学生は父とお神輿での思い出がたくさんあります！おかげで中学生ではお神輿を担いでました」と振り返った。

さらに「そして今もお神輿を担ぎます。今は横浜でなく世田谷区に長く居ますが、また縁あってお神輿を担いでいます 私にとっては当たり前に体に身に付いた神輿担ぎついつい血が騒いでしまうのは、受け継がれた環境もあるのだと思う！ 亡くなった父に感謝です」と父への思いもつづっていた。

ハッシュタグでは「#お神輿」「#小さな頃からお神輿ガール」の言葉を添えた。

この投稿にフォロワーからは「とても素敵です！」「6歳とは思えない手足の長さと美しさ」「足が長い！！」「カッコいい」「ろ、ろ、6歳！？中学生位に見えるんですが」「この頃から美しすぎます！」「スタイル良すぎ」「今も昔も変わりませんね」などの声が寄せられている。