見た目もコスパもパーフェクト♡100円なのが不思議な容器
商品情報
商品名：球根栽培ベース
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：7.4cm×13.9cm×7.4cm
販売ショップ：ダイソー
ひそかに流行っている水耕栽培！ダイソーでお安く楽しめます♡
今、巷で密かに流行っている水耕栽培。最近ではダイソーでも、ガラス製の小さなセパレートタイプの花瓶が販売されて話題になりましたよね。
しかし、人気のせいかすぐに売り切れになってしまい…近頃は姿を見かけなくなっていました。なにか代わりになるようなものがないかな〜とダイソーを彷徨っていると、園芸グッズ売り場で見た目もコスパパーフェクトなアイテムに出会っちゃいました！
今回ご紹介するのは、その名も『球根栽培ベース』。￥110（税込）です。
サイズは約7.4cm×13.9cm×7.4cmと大き目な印象。プラスチック製ですが中身が見やすい仕様がGOOD。筆者が購入したブラック系の他に、クリアなタイプもありました。
球根の成長を楽しめる！ダイソーの『球根栽培ベース』
早速栽培ベースを使っていきます！まずは容器のフタを外して、容器に球根の根が水を吸える位置まで水を入れます。次にフタをして、中央にあるくぼみの部分に球根を置けば準備完了。あとは様子を見ながら、水が減ったり汚れたりしたら補充や交換をする形です。
筆者が持っていた球根が小さめだったので、スポンジをかませてみました。透けて見える栽培ベースなので、球根の位置や水位が見えやすいです。
フタと容器が分かれていることによって、球根に触れずに水の取り替えができるのが魅力。球根の成長を楽しみにながらお世話ができるのでおすすめですよ。
今回はダイソーの『球根栽培ベース』をご紹介しました。
￥110（税込）とは思えないクオリティで、スタイリッシュで使いやすい代物です。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。