とちぎテレビ

アイスホッケーのＨ．Ｃ．栃木日光アイスバックスは１５日、前身のチームの創設から２０２５年で１００周年を迎えたことを記念した式典を開きました。

日光市にある日光東照宮の客殿で開かれた記念の式典には、アイスバックスの選手やスタッフ、それにＯＢなどの関係者ら合わせて３００人ほどが出席しました。

アイスバックスは、前身のチームである古河電工アイスホッケー部が１９２５年に創設されてから２０２５年で１００周年を迎え、日本で最も古いアイスホッケーチームです。

はじめにチームのシニアディレクターを努めるセルジオ越後さんが１００年間の感謝の思いを伝えました。

セルジオ越後シニアディレクター

「１００年分の思い出話をしましょう。皆さんに１００年分のお礼を言いたい」

続いて、古河電工時代からチームに貢献し、県内のアイスホッケー界に大きな功績を残した元選手など９人に表彰状が贈られました。

また今シーズンからリーグのチェアマンに就任した元プロ野球選手のアレックス・ラミレスさんも駆け付け、おなじみのパフォーマンスで会場を盛り上げました。

アレックス・ラミレスチェアマン

「ラミちゃんですよろしくお願いします。まず初めに創設１００周年おめでとうございます。喜んで！ゲッツ！」

最後にチームディレクターの土田英二さんが、次の１００年に向けて飛躍を誓いました。

土田英二チームディレクター

「今まで以上に発展したアイスバックスで次の１００年目指したい。アイスバックスは皆さまのチーム。力合わせて発展していきたい」