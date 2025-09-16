もう絶対手放せない♡美容ライターの墓コス10選

毎日のように新作コスメをチェックしている美容ライターの筆者が厳選！今回は、実際に使い込んで本気で愛用している“墓場まで持っていきたい”溺愛コスメを10個ご紹介します♡プチプラからデパコスまで揃えたラインナップなので、気になるアイテムがきっと見つかるはず！

キュレル 潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース

キュレル 潤浸保湿 ファンデ負担防止ベース／2,750円（税込）

ファンデーションを重ねたときに感じるごわつきや重たさ、閉塞感から肌を守ってくれる頼もしい化粧下地。

毛穴や凹凸感を自然にカバーしつつ、ほんのりトーンアップまで叶うので、肌荒れ中でもしっかりメイクを楽しみたいときに大活躍しています！

エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング＋ba

エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング＋ba／3,740円（税込）

スキンケア・UVカット・下地がこれ1本で完結。

SPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線をしっかり防ぎながら、透明感とツヤをキープします♡

乳液のように軽やかなテクスチャーで、ストレスフリーな使用感がお気に入り。

厚塗り感はなく、日中も崩れにくいのが魅力です。

アバウトトーン スキンレイヤーフィットファンデーション（21 クールライト）

アバウトトーン スキンレイヤーフィットファンデーション（21 クールライト）／3,080円（税込）

ハイカバーなのに厚塗り感ゼロ。

みずみずしい軽やかなテクスチャーが肌に薄くなめらかに密着し、シルキーセミマットなつるん肌に仕上がります♡

パウダーいらずで使えるのに、しっとり感も残るのが◎塗っていると褒められることが多い美肌ファンデです。

ジバンシイ プリズム・リーブル（No.00 オパルセント・チュール）

ジバンシイ プリズム・リーブル（No.00 オパルセント・チュール）／8,250円（税込）

仕上げに重ねるだけで、ふんわり柔らかそうな透明感をまとえるルースパウダー♡

くすみが気になる日でも、自然な明るさをプラスして毛穴レス印象のツヤ肌に。

微細なパウダーが肌に溶け込むので、メイク直しで重ねても粉っぽくならないのが嬉しいポイントです。

キャンメイク グロウフルールチークス（ブレンドタイプ）（B03 ラベンダードリーム）

キャンメイク グロウフルールチークス（ブレンドタイプ）（B03 ラベンダードリーム）／880円（税込）

3度もリピートするほど溺愛している運命チーク♡

ピンクとパープルをブレンドすると、透明感と血色感のバランスが絶妙な大人かわいい幸せ顔に！

どんなメイクにもなじむので、ほぼ毎日のように手に取っています。

SHOBIDO まつげをググッと引き出すカーラー

SHOBIDO まつげをググッと引きだすカーラー／1,320円（税込）

独自のカーブ設計と高さのあるプレートでまぶたを押し上げ、埋もれがちなまつげを根元からキャッチ。

まつげが上がりにくい一重・奥二重さんにとくにおすすめなのですが、筆者（二重）が使っても理想の上向きカールが叶うため、出会ってから手放せなくなりました。

マジョリカ マジョルカ リキッドライナー ラインエキスパンダー（BR713 桃色球根）

マジョリカ マジョルカ リキッドライナー ラインエキスパンダー（BR713 桃色球根）／1,045円（税込）

ピンクすぎずグレーすぎない、ローズピンク系のくすみカラーが絶妙なアイライナー。

目元に自然になじんで、抜け感とほどよい引き締め感を両立できます。

目尻だけのアクセントにも、全体に引いてもやりすぎ感が出ないのが優秀。

ブラウンやブラックに飽きたブルべさんにおすすめです♡

セザンヌ 超細芯アイブロウ（07 モーヴブラウン）

セザンヌ 超細芯アイブロウ（07 モーヴブラウン）／550円（税込）

これがないと眉メイクが完成しないと感じるほど、何度もリピートしているアイブロウ♡

芯が極細なので、まるで自眉のようなリアルな毛を1本1本描けるのがお気に入り。

色味も濃すぎず、自然なふんわり仕上がりに。プチプラで手に入るのも◎。

サナ ニューボーン カラーリングブロウマスカラ（03 モーヴブラウン）

サナ ニューボーン カラーリングブロウマスカラ（03 モーヴブラウン）／1,045円（税込）

極細ファイバー入りで、うぶ毛のようなふんわり眉を演出できる眉マスカラ。

上品で柔らかなモーヴブラウンが程よい抜け感をプラスしてくれるので、毎日のメイクに欠かせない存在です。

乾いてもパリパリにならず、自然な仕上がりをキープできるのも高ポイント！

ケイト リップモンスター（07 ラスボス）

ケイト リップモンスター（07 ラスボス）／1,540円（税込）

リピート5本目の殿堂入りリップ♡

明るめのくすみローズレッドで顔色をパッと明るく見せつつ華やかさと洒落感を両立！

落ちにくいので、長時間お直しできない日にもぴったり。

リップに迷ったら必ず選んでしまう、筆者の定番リップです。

どれも長く愛用している“殿堂入りコスメ”ばかりで、メイクの仕上がりを格上げしてくれる心強い存在です。ぜひお買い物の参考にして、定番コスメに仲間入りしてみてくださいね♡