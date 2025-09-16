本家は800円近く…！200円で買えちゃう無印似キッチングッズ
商品情報
商品名：木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
本家は800円近く…！ダイソーで無印似のキッチンツールを発見！
さまざまなキッチングッズが並ぶダイソーで、クオリティの高い商品を発見しました！
今回紹介するのは『木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）』。天然木とシリコーン素材が使われた調理スプーンです。
価格は220円（税込）です。無印良品にも似た商品がありますが、800円近くするのでこちらはお得に感じます！
丸みがあってすくいやすいのがGOOD◎
スプーンやお玉のような形状で、汁もの系のメニューにも使えます。
シリコーン素材で先端が柔らかいので、程よくしなってくれます。
鍋やフライパンのカーブにも沿わせやすいので、残ったタレやソースをかき集めやすいのがお気に入りです！
先が直接テーブルなどにつかない仕様になっているのも嬉しいポイント！
調理中にちょっと置きたいときも、付着したタレや油が調理台を汚すことを防ぎ、掃除の手間が省けます。
調理から盛り付けまでコレ1つでスムーズにできる！
炒めものを作る際に使用してみましたが、食材をすくって、しっかりとひっくり返せるのでスムーズに調理できました。
摘まむことはできないので、調理するメニューに合わせて使い分けるのがいいと思います。
具材を型崩れさせることなく、スッとすくってよそえます。
調理から盛り付けまでコレ1つで完結します！
なんといっても、デザインがとても良いです！
同じシリーズで他のツールも販売されているので、お揃いにすることで統一感が生まれますよ。
今回はダイソーの『木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）』を紹介しました。
筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売場に陳列されていました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。