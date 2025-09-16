本家は800円近く…！200円で買えちゃう無印似キッチングッズ

ダイソーで見つけた調理スプーンが、とても優秀で驚きました！シリコーン素材で柔らかく、タレなどもしっかりかき集められるのが便利。調理から盛り付けまで大活躍してくれます。柄に天然木が使われており、見た目もおしゃれ♡無印に800円近くする似た商品がありますが、こちらは200円で買えるのでお得ですよ！

商品情報

商品名：木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

本家は800円近く…！ダイソーで無印似のキッチンツールを発見！

さまざまなキッチングッズが並ぶダイソーで、クオリティの高い商品を発見しました！

今回紹介するのは『木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）』。天然木とシリコーン素材が使われた調理スプーンです。

価格は220円（税込）です。無印良品にも似た商品がありますが、800円近くするのでこちらはお得に感じます！

丸みがあってすくいやすいのがGOOD◎

スプーンやお玉のような形状で、汁もの系のメニューにも使えます。

シリコーン素材で先端が柔らかいので、程よくしなってくれます。

鍋やフライパンのカーブにも沿わせやすいので、残ったタレやソースをかき集めやすいのがお気に入りです！

先が直接テーブルなどにつかない仕様になっているのも嬉しいポイント！

調理中にちょっと置きたいときも、付着したタレや油が調理台を汚すことを防ぎ、掃除の手間が省けます。

調理から盛り付けまでコレ1つでスムーズにできる！

炒めものを作る際に使用してみましたが、食材をすくって、しっかりとひっくり返せるのでスムーズに調理できました。

摘まむことはできないので、調理するメニューに合わせて使い分けるのがいいと思います。

具材を型崩れさせることなく、スッとすくってよそえます。

調理から盛り付けまでコレ1つで完結します！

なんといっても、デザインがとても良いです！

同じシリーズで他のツールも販売されているので、お揃いにすることで統一感が生まれますよ。

今回はダイソーの『木製ハンドルシリコーンキッチンツール（調理スプーン）』を紹介しました。

筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売場に陳列されていました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。