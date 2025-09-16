池袋に新スイーツブランド「太陽のガレット」がオープン。発酵バター香るラインナップは焼き菓子好きに◎
新しいガレットの専門店「太陽のガレット」が9月17日（水）、東京・西武池袋本店にオープン。
ティータイムや、ちょっとしたプレゼントにぴったりな、発酵バターが香る焼き菓子が勢ぞろいしますよ。
“太陽の恵み”を楽しむ新しいガレット専門店
「太陽のガレット」は洋菓子メーカー『モロゾフ』から誕生した、“太陽の恵み”を楽しむ新スイーツブランドです。
太陽の恵みを受けた厳選素材で作られた、ヨーロッパの伝統菓子が味わえますよ。
焼き菓子の決め手となるバターは、風味豊かで濃厚な味わいの北海道産・発酵バターをたっぷり使用。
特別な製法で仕立てた『特級ファーメントバター』で、濃厚な味わいと風味豊かな香りが特長なのだとか。
さらに、より繊細でほどけるような“ほろほろ食感”を生み出すため、焼き菓子専用の北海道産オリジナル小麦粉『ななほなみ』を粗挽きに仕上げて使っているそうですよ。
看板スイーツ「太陽のガレット」はマスト
スペシャリテ「太陽のガレット（くるみ）」（4個入：税込1296円）は、甘く香ばしいくるみをケーキに混ぜ込んで発酵バター香るサブレでサンド。
ちなみに『サブレ』は、フランスのサブレという町が発祥とされる伝統菓子なのだとか。
期間限定「太陽のガレット（いちじく）」（4個入：税込1296円）は、しっかりと甘みの詰まったいちじくをケーキに混ぜ込んでキャラメル香るサブレでサンド。
2種類の詰め合わせ（8個入：税込2700円〜）は、プレゼントにぴったり。
個包装だから、みんなに配る手土産や差し入れにもおすすめです。
ご褒美感のあるヨーロッパの伝統菓子が勢ぞろい
「木の実のガトーバスク」（5個入：税込1080円）
スペインとフランスにまたがるバスク地方の伝統菓子『ガトーバスク』は、柔らかいくるみ×香ばしいキャラメルが相性抜群。
「大地のパレブルトン」（5個入：税込1080円）
フランス・ブルターニュ地方の伝統菓子『パレブルトン』は、香り豊かな発酵バター＆こだわりの小麦粉を使用。
「木の葉のフロランタン」（6個入：税込1080円）
イタリア・フィレンツェからフランスに伝わったとされる伝統菓子『フロランタン』は、繊細に重なり合うカリッとしたアーモンドの食感×ほろ苦いキャラメルの味わいが楽しめます。
「花のポルボロン」（6個入：税込1080円）
スペイン・アンダルシア地方発祥とされる伝統菓子『ポルボロン』は、お花のようなビジュアルが特長。
ほろほろと崩れるような繊細な食感＆軽い口どけを堪能してくださいね。
ティータイムのおともや、ちょっとしたプレゼントにぴったりなラインナップ。
焼き菓子好きの人はチェックしてくださいね。
■太陽のガレット 西武池袋本店
住所：東京都豊島区南池袋1-28-1 地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト
営業時間：10:00〜20:00
※営業時間が異なる場合があります
モロゾフ 公式ホームページ
https://www.morozoff.co.jp/
参照元：モロゾフ株式会社 プレスリリース
