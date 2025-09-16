¡Ö44ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÎÀ¼
ÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¤µ¤ó¤Ï9·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£44ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐ¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¤ÎÈþËÆ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âºÐ¤È¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤¬¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¯¤¤¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¾¼ÏÂ56Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ±¡×¡Ö»ÒÌò¤Îº¢¤Î¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤â½÷Í¥¤Î¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¤Î¡©¡×¡Ö44ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:´ß¾å ¤æ¤)
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤¬¥Þ¥Þ¤Ê¤ó¤Æ¡×°ÂÃ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö9·î14Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖHappy Birthday¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÃ£¤µ¤ó¡£¡Ö¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È»×¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö20Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¶¦±é.....¤Ê¤ó¤ÆÆü¤¬Íè¤¿¤é´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¡×¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë°ÂÃ£¤µ¤ó¡£2Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö20Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿¶¦±é.....¤Ê¤ó¤ÆÆü¤¬Íè¤¿¤é´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
