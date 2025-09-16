J1リーグ第29節 FC東京1（0-0）0東京V

19:04キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 37,424人

試合後、城福浩監督は「前半若い選手が名前負けしてしまった」と振り返った。その言葉のとおり、東京Vはいつもならいなせるはずの相手のプレスをかわせず、単調な攻めに終始した。後半に入ると東京Vは持ち直したが、予測していたはずのFC東京の攻め、ロングボールをマルセロ・ヒアンがそらして長倉幹樹が走り込む、がピタリとハマり、FC東京が先制。そしてそれが決勝点となった。

この試合はダービーということで、ピッチの上がヒートアップしないように山本雄大主審は細かく笛を吹いた。そのため両チーム合わせて36回のFKということになり、アクチャル・プレーイングタイムを伸ばしたい両チームにとってはやりにくい試合だったに違いない。もっとも、そのやりにくさも含めてダービーという戦いなのだろう。