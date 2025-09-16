松田翔太、父・優作さんと“同じ”40歳に「4歳のときから、ずっと憧れていた」 夫婦ショットに反響「お幸せそうなお姿」
俳優の松田翔太（40）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。10日に自身40回目の誕生日を迎え、“夫婦ショット”を公開した。
【写真あり】父・優作さんに似てる？サングラス姿の松田翔太＆秋元梢夫妻
翔太は「先日40歳になれました。4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました」と報告。「本当にありがとうございます」とファンに感謝した。
翔太の父で、俳優の松田優作さんは、1989年に40歳の若さで死去。翔太が4歳の時に亡くなった父と同じ年齢に“並んだ”ことになる。
また投稿した写真は、妻でモデルの秋元梢（38）との2ショットとなっており、これには「大好きなお二人のお写真にほっこり」「ちょっと〜いい写真じゃ〜ん」「お幸せそうなお姿 ありがとうございます」「久々のツーショットにキュン」などのコメントが寄せられている。
