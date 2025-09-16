二人きりで会ったことがない女性に対して、「デートしてみたい」と感じるLINE９パターン
気になった男性には「二人で会ってみようかな」と感じさせたいものです。では、どんなLINEを送ったら、男性の気持ちが動くのでしょうか。今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考に、「二人きりで会ったことがない女性に対して、『デートしてみたい』と感じるLINE９パターン」をご紹介いたします。
【１】「今度二人で会えない？」と率直に言われる。
「『二人で』と言われると、自分に気があるのかなと感じてしまう」（２０代男性）と、男性も悪い気はしないようです。デートに誘う口実に困ったら、「二人で遊ぼう！」とストレートに伝えてみてはいかがでしょうか。
【２】「もっとあなたと話してみたい！」と興味があることをアピールされる。
「会う前から意識してドキドキするかも」（１０代男性）と、好意を示されたうれしさで落ち着かなくなる男性もいるようです。「交際したい！」と思っているのなら、積極的に誘ったほうが男性のハートに強く響くかもしれません。
【３】「パソコンを買いたいんだけどつきあってくれる？」と自分の得意分野の買い物に誘われる。
「男はウンチクを語るのが好き」（２０代男性）というように、知識を披露することに快感を覚える男性は少なくないようです。男性の守備範囲にマッチする買い物の予定がある場合は、すかさず誘って、質問攻めにしてみてはいかがでしょうか。
【４】「先週開店したラーメン屋さん、おいしいらしいよ！ 行ってみない？」と近所のお店に誘われる。
「近くなら行ってみようかと思う」（２０代男性）というように、近所のお店なら気軽に誘いに応じる男性は多そうです。気になる男性と出かけるきっかけを作りたいなら、相手の家の近所のお店を徹底的に調べてみるのもいいでしょう。
【５】「ふと思い出してLINEしてみた！ 元気？」と短文のあいさつが送られてくる。
「なんで思い出したのか聞きたい（笑）」（３０代男性）と、ふと自分を思い出してLINEをくれた女性のことが逆に気になるようです。最後に会ってから間がある場合は、「元気か気になって…」などと送ると、会うきっかけができるかもしれません。
【６】「髪の毛、ばっさり切ったんだー！」とイメチェンしたことを告げられる。
「似合っているか見たくなる」（２０代男性）など、恋心はともかく、変貌ぶりを直接確かめてみたくなる男性もいるようです。「写真送って」と言われるかもしれませんが、「会ってからのお楽しみー」とかわせば、デートのきっかけになるでしょう。
【７】「聞いてほしいことがあるんだけど…」と相談を持ちかけられる。
「困ってるなら助けてあげたい」（２０代男性）など、できることがあれば力になりたいと考える男性は多いようです。ただし、「家族の問題とか、重すぎる相談は困る」という意見もあるので、内容は考えたほうがいいでしょう。
【８】「ゴルフに興味あるんだけど、今度打ち方を教えて！」と特技に関することを聞かれる。
「『教えて！』というお願いに男は弱い」（２０代男性）というように、頼られることに喜びを覚える男性もいるようです。気になる男性がいたら、彼が得意だと自負することを調べておき、「教えて」攻撃を突破口に会う約束を取りつけてみてはいかがでしょうか。
【９】「サッカー観戦好きなの？ 私もー！」など、趣味が同じだとアプローチされる。
「好きなことが同じなら話が弾みそう」（２０代男性）というように、共通の趣味を持つ女性に対して、興味を抱く男性は多いようです。気になる男性とデートがしたいなら、好きな映画や歌手などの情報収集をして、お誘いLINEに役立ててはいかがでしょうか。
ほかにも「こんなふうに誘ったら、デートが実現した」というLINEがあったら教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
