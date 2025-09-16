佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の16日の天気についてお伝えします。



「天気図」

日本付近は高気圧に覆われます。九州でも日差しの届く時間があるでしょう。ただ、南側から暖かく湿った空気が流れ込むため大気の状態は不安定です。15日と同じように、晴れていても天気が急変する可能性があります。落雷や竜巻などの突風、急な強い雨に注意してください。



「天気の予想」

晴れる時間もありますが、変わりやすい天気でしょう。特に昼すぎから夕方にかけては、急な雷雨の可能性があります。折りたたみの傘を折ってお出かけください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は15日と同じくらいのところが多いでしょう。福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、佐賀市で34℃、宗像市、行橋市、大牟田市で33℃の予想で、季節外れの暑さになりそうです。



「なのか間予報」

この先もすっきりしない天気が続くでしょう。水曜日も天気の急変に注意が必要です。週末以降も最高気温は30℃を超えますが、最低気温は久しぶりに25℃を下回るようになり、ようやく熱帯夜から解放されそうです。