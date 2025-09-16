元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が16日までに、自身のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。自身が手がけてきた中で、開始以来、唯一スタッフらが「問題を起こしてない」番組を実名告白した。

今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。

その中で佐久間氏は「（おぎやはぎがMCの、05年にスタートしたテレビ東京系）『ゴッドタン』だけ。MCとスタッフが全員何も起こしてないまま（20年）ここにきたのは」としみじみ話し、笑いを誘った。

それを聞いた矢作は「偉い。偉いよ〜。ほんとに偉い」と共感。佐久間氏は「（出演者やスタッフらが）仲良いし」と応じた。

矢作が「だってほんと、劇団ひとりなんて“俺はこのままもう、他の女の人とは何もやらないで終わるのかな。このまま人生終わるのかな”って言ってたぐらい…」と切り出すと、佐久間氏はそれを受け「…何も（問題になることを）してない。われわれは」と続けた。