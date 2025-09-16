

国民的アニメの1つである『ポケットモンスター』シリーズ。その第1話と最新シリーズを比較すると、『ア二ポケ』の世界観の広がりを再確認できました（筆者撮影）

日本国内にとどまらず、世界中で大人気の『ポケットモンスター（ポケモン）』。原作ゲームの発売から来年で30年、テレビアニメも今年4月で28年を迎える長寿作品です。

いまや誰もが知る『ポケモン』ですが、そのテレビアニメがどのような第一歩を踏み出したのかは意外と知らない人も多いと思います。また、テレビシリーズを視聴しなくなって久しい方の中には、現在のアニメ『ポケモン』（以下『アニポケ』）がどんなことになっているのか、想像がつかない人もいることでしょう。

本記事では『アニポケ』の変遷を振り返りつつ、その第1話と最新話を比較します。そこには『ドラえもん』や『ちびまる子ちゃん』、『名探偵コナン』といった他の長寿作品とも違う、本作ならではの特徴がありました。

『アニポケ』の変遷を振り返ってみる

読者の方々の中には、自身の小さい頃や子供や孫と一緒に……など、何らかの形で『アニポケ』に触れたことがある人が大勢いらっしゃると思います。しかし、各々の抱く『アニポケ』の思い出は、“いつ見ていたか”によってかなり異なるのではないでしょうか。

それもそのはず、『アニポケ』は28年放送され続けてきましたが、原作ゲームや派生作品の展開に合わせて、その様相を定期的に変えているからです。

ポケモンセンタートウホクガーデンの様子（筆者撮影）

◼︎「サトシ」主人公時代

『ポケットモンスター』（1997〜）

『ポケットモンスター オレンジ諸島編』（1999）

『ポケットモンスター 金銀編』（1999〜）

『ポケットモンスター アドバンスジェネレーション』（2002〜）

『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』（2006〜）

『ポケットモンスター ベストウイッシュ』（2010〜）

―『ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2』

―『ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 デコロラアドベンチャー!』

『ポケットモンスター XY』（2013〜）

―『ポケットモンスターXY&Z』

『ポケットモンスター サン＆ムーン』（2016〜）

◼︎「サトシ」と「ゴウ」のダブル主人公時代

『ポケットモンスター』（2019〜）

―『ポケットモンスター めざせポケモンマスター』

◼︎「リコ」と「ロイ」のダブル主人公時代

『ポケットモンスター』（2023〜）

―『ポケットモンスター リコとロイの旅立ち』

―『ポケットモンスター テラパゴスのかがやき』

―『ポケットモンスター テラスタルデビュー』

―『ポケットモンスター レックウザ ライジング』

―『ポケットモンスター メガボルテージ』

これらのシリーズでは、主人公をはじめ、旅の仲間やライバル・敵対組織、冒険の舞台や目的、登場ポケモンやバトルの内容などがそれぞれ異なってきます。そのためどのシリーズを見ていたかによって、同じ『アニポケ』であってもその思い出や語る内容は違ってくるのです。

もちろん中には全てのシリーズを視聴している人もいると思います。しかし『アニポケ』はこうした特徴により、『ドラえもん』などと同じ長寿作品でありながら、『プリキュア』や『スーパー戦隊』、『仮面ライダー』シリーズのような“世代別”という概念も両立する稀有な作品なのです。

現在は「サトシとピカチュウ」の冒険じゃない？

ここまで読み進めてきた方の中には、『今ってサトシが主人公じゃないの！？』と驚いた人もいるかもしれません。

子供の頃に『アニポケ』に触れていた方のほとんどは、年代的に主人公の「サトシ」とその相棒の「ピカチュウ」の冒険を見てきたかと思います。しかし、サトシが主人公の物語はすでに最終回を迎えており、2023年からは新たな主人公である「リコ」と「ロイ」の物語が始まりました。

冒険の様相もかなり変化しており、主に原作ゲームのキャラを中心に数人で冒険をしていたサトシと違い、主人公たちと冒険する仲間たちは全員がアニメオリジナルキャラ。敵対する組織やシリーズの主軸となる物語も原作ゲームにはないオリジナルのもので、それぞれのキャラや関係性にスポットを当てた群像劇的な展開も特徴です。

一方で、原作ゲームとの絡みも絶妙に組み込まれているのも本作のみどころとなっています。これまでにも、ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のキャラクターや設定を中心に、歴代の舞台やトレーナーたちもたびたび登場してきました。

また10月からは、3週連続で特別編『エピソード：メガシンカ』の放送も予定されています。これは10月16日に発売予定の原作ゲーム最新作『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』の舞台やキー要素である「メガシンカ」に関連したエピソードです。

キービジュアルや予告映像には『ゼットエー』でも登場が解禁されたキャラである「マチエール」も描かれ、アニメへの登場が示唆されています。他にも『ゼットエー』での初登場が解禁されたポケモン「メガカイリュー」が、先日ゲームに先んじてアニメに登場し、大いに話題となりました。

すべてはここから始まった『アニポケ』第1話

サトシの物語である『アニポケ』の第1話が放送されたのは、1997年4月1日。物語は主人公であるサトシが、最初のポケモンとしてピカチュウを譲り受け、ポケモンマスターを目指す冒険に出発するところから始まります。

実はこの“最初のポケモンがピカチュウ”というのもアニメオリジナルの展開。当時の原作ゲーム『ポケットモンスター 赤・緑・青』では、最初に選ぶことができるのは別のポケモンたちでした。

そしてこの“最初のポケモンがピカチュウ”という設定は、後に発売される『ポケットモンスター ピカチュウ』で、原作ゲームに逆輸入されることとなります。

他にも『アニポケ』第1話には、後に発売されるゲーム『ポケットモンスター 金・銀』で初登場するポケモンが、先んじて登場する場面も含まれていました。その後の展開を知った今改めて視聴してみると、当時は気づかなかった原作ゲームとの絶妙な絡みが、アニメ放送開始の時点ですでにこれだけ組み込まれていたことに気づきます。

当時は原作ゲームも『赤・緑・青』だけで、『ポケモン』の世界観が成熟していく前だからこその“今とは異なる表現”もいくつか散見されました。

たとえばポケモンの単位に使われた「1頭」という数え方。今では主に「1匹」や「1体」が使われるイメージがあるので、なかなか耳慣れない表現です。

他にも、ポケモンに対する“人に飼われている”という表現。その後、世界観が確立されていく中で、ポケモンは友達や家族のような近しい存在となっていったため、今聞くとどことなく人とポケモンとの間にまだ距離があるのを感じます。

実際に、2017年に公開された『劇場版ポケットモンスター キミにきめた！』でのアニメ第1話リメイク箇所では、これらの表現は変更やカットがなされています。

ゲームなどで「再履修」した大人にも見てほしい



ポケモンカードゲームの展示（筆者撮影）

かつて『アニポケ』をみていた人の中には、最新シリーズに対して、主人公や物語が一新されたことで再視聴へのハードルを感じてしまった方もいるかもしれません。

しかし『Pokémon GO』や『Pokémon Trading Card Game Pocket』といったアプリゲームの盛り上がりや、豊富なグッズやコラボ展開、そしてNintendo Switchの普及を経た今、実は原作ゲームを再びプレイし、関連知識を持つ大人たちも増えてきています。

そうしたマルチな展開＝“横の広がり”を機に『ポケモン』を再履修した人にとって、ゲーム最新作ともシンクロする最新アニメはむしろ再視聴にぴったりです。



世界中で愛される『ポケットモンスター』。写真は韓国で購入したポケモンパン（筆者撮影）



シンガポールで見つけた筐体（筆者撮影）

縦横無尽の壮大な世界観を再発見

一方、『ポケモン』の“縦の軌跡”である長年の歴史を感じられるのが、アニメの第1話でした。言葉の表現ひとつとっても、この30年程で世界観が成熟し、ポケモンが物語の中でも現実でも身近な存在となった今だからこそ気づく変化が、1話の中だけで多数みられます。

この歴史の蓄積とマルチ展開という縦と横への縦横無尽な世界観の広がりも、『ポケモン』が現在これほどまでに巨大な人気作品となった要因の1つなのでしょう。アニメを通してそうした壮大な世界観が垣間見えるのも、現行長寿アニメの中で唯一ゲームを原作とし、原作の展開と共に進化を続ける『アニポケ』ならではの特徴と言えそうです。

（小新井 涼 ： アニメコラムニスト）