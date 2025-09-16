「仕事してないのに、健康診断って（笑）」専業主婦は“ぜいたく”論の義母に → 夫がスカッと一言！

友人T子は独身時代から定期的に健康診断を受けていたものの、妊娠を期に退職し、その後年子で妊娠したこともあり健康診断から遠ざかっていたそう。しかし夫の勧めで3年ぶりに健康診断を受けることに。そのことを知った姑の反応は、全く理解できないものでした。

健康診断を受ける

孫のお迎えを引き受けてくれた姑には感謝していますが、4人の子どもを育てながら、主婦としての任務をきちんとこなしているT子の健康診断が「贅沢」という考えにはがっかりさせられますね。逆に、妻の体を心配して姑を黙らせた夫の言葉は素晴らしいものでした。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Yumeko.N

元大学職員のコラムニスト。専業主婦として家事と子育てに奮闘。その傍ら、ママ友や同僚からの聞き取り・紹介を中心にインタビューを行う。特に子育てに関する記事、教育機関での経験を通じた子供の成長に関わる親子・家庭環境のテーマを得意とし、同ジャンルのフィールドワークを通じて記事を執筆。