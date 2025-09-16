「私の言うこと聞いてたら人生うまくいったはず」娘の人生を否定する母親。夜逃げを決意した娘に心が痛む【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供のころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから「夜逃げ屋日記」の51〜52話の内容をお届けするとともに、著者に娘の人生を否定するような母親についても聞いた。
「親がどこまで子供に干渉するかは各家庭によって違うでしょうし、何が正解でどこまでがセーフかは判断の難しいところですが、ここまで否定的だと夜逃げされても当然なんじゃないかと思ってしまいます」と、娘のこれまでの人生を否定するような母親について見解を述べてくれた作者の宮野シンイチさん。本作「夜逃げ屋日記」は、実際に宮野さんが夜逃げ屋スタッフとして働きながら経験したさまざまな実話をもとに描いている。
彼氏のモラハラからの夜逃げを依頼したのは三好ハルナさん(29歳)。
現場に到着し、インターホンを鳴らすとハルナさんの母親が笑顔で出迎えてくれた。当事者であるハルナさんは大人しく、なぜか母親が引っ越しの話をドンドン進めていく様子に違和感を覚えるスタッフ。そこで社長が「お母さんちょっとストップ、ハルナちゃんはお母さんの言うとおりに進めていいの？」と聞くと、ハルナさんは少し沈黙して「はい！」と答えた。
作業を進めるごとに母親は「まさか娘が夜逃げだなんて、ほんと恥ずかしいわ」「あんたって昔から私に迷惑ばっかかけて！私の言うこと全部聞いてたらもっと人生上手くいったはずよ」などとハルナさんのこれまでの人生を否定するような発言を繰り返す。困惑するスタッフと宮野さん。さらには「夜逃げなんて最低の親不孝よ」「その点もう一人の娘は最高よ」などとハルナさんに聞こえる声のボリュームでわざと話しはじめたところで社長が一喝しその場は収まるが…？
どうやらこの夜逃げ、彼氏へのモラハラが原因だと聞いていたがほかにも理由がありそう…。予想外の展開を見せてくれる本作、どうかこの実話に目をそらさずに、見逃さないでほしい。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。