口呼吸で「むし歯」になりやすくなる理由はご存じですか? 歯科医が解説!

口呼吸をするとむし歯になりやすくなることをご存じですか？ 今回は、口呼吸とむし歯の関係について「佐藤歯科医院」の佐藤先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

佐藤 正賢（佐藤歯科医院）

昭和大学歯学部卒業。昭和大学歯科病院冠橋義歯学講座入局。その後、昭和大学藤が丘病院、東京都内歯科医院に勤務。2003年、東京都品川区に「佐藤歯科医院」を開院。従来の歯科治療に加え、むし歯・歯周病の原因となる生活習慣の改善にも力を入れ、再発や再治療の防止に努める。日本歯科人間ドック学会（現・ジャパンオーラルヘルス学会）認定医。日本補綴歯科学会、日本歯周病学会の各会員。

編集部

「口呼吸をするとむし歯になりやすい」と聞きますが、それはなぜでしょうか？

佐藤先生

口呼吸をすると、口の中が乾いて唾液の量が少なくなってしまいます。本来、唾液には歯をむし歯菌から守る役割があります。しかし、口呼吸になるとそれらの作用がうまく働かなくなって、むし歯になりやすくなるのです。

編集部

唾液が減るとむし歯になりやすい理由について、もう少し詳しく教えてください。

佐藤先生

唾液の中には細菌の増殖を抑える酵素をはじめ、むし歯予防に関連する成分が豊富に含まれています。例えば、「緩衝能（かんしょうのう）」もその1つです。口の中は食事をすると細菌の作る酸によって一時的に酸性となります。その酸を唾液の成分が中和して、むし歯から歯を守っています。また、唾液は酸によって溶けた歯質を修復する「再石灰化作用」にも一役買っています。

編集部

そのような唾液の作用が低下すると、歯周病のリスクも高くなってしまうのでしょうか？

佐藤先生

はい、歯周病のリスクも高くなります。口内は湿潤100％が正常な状態であり、口が乾いて唾液が減ってしまうと細菌の活動が活発になります。そのため、むし歯だけでなく歯周病にもなりやすいというわけです。