次世代のカワイイをアナタにお届けする！『コミックシャイニー Vol.10』発売
キルタイムコミュニケーションは、次世代のカワイイをアナタに！美少女Webコミック誌『コミックシャイニーVol.10』を2025年9月14日に発売した。
『コミックシャイニー Vol.10』は、コミックス第1巻が発売中の『じゅうりぷ』をはじめ、修羅場で怒涛の展開を見せる『キミの理想のメイドになる！』、ついに物語の核心が明かされだした『ステラ・ステップ』など、人気連載作を多数収録。さらに新連載作品の情報も！なお、雑誌版は今号で休刊となり、今後は『キミコミ』にて展開される。
■『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました』
原作：じゅうぜん／漫画：煎餅
事故で亡くなった幼馴染をタイムリープで救い出す！
とある社畜の青春やり直しタイムリープラブコメ、開幕！
■『キミの理想のメイドになる！』
原作：軽井広 漫画：ゆなまろ
ご主人様への恩を返すため、理想のメイドを目指します(ハート)糖度満点王道メイドラブコメ！
■『ステラ・ステップ』
原作：林星悟 漫画：りんご水 キャラクター原案：餡こたく
『このライトノベルがすごい！2024』(宝島社刊)にもランクインした話題作がコミカライズとなって登場！
荒廃したディストピアで兵器（アイドル）たちが紡ぎ出す愛と絆の物語――
■『さきゅりふぁいす！』
南瓜かぷちー
サキュバス×アイドル＝ちょっぴり過激な日常コメディ！
■『腹ぺここぺ子はニクと棲む』
金子ある
未知の生物こぺ子と被食対象のエフによる新感覚弱肉強食コメディ！
○●2026年キミコミ内「コミックシャイニー」にて連載開始予定の作品を本邦初公開
■『不死探偵・冷堂紅葉』
漫画：楠元 とうか
原作：零 雫
キャラクター原案：美和野らぐ
(SBクリエイティブ GA文庫刊)
究極の密室殺人を解く手がかりは、異能力ーー!?
各所で話題沸騰の本格学園ミステリー!!
■『午後4時。透明、ときどき声優』
漫画：漆赤
原作：岬 鷺宮
キャラクター原案：いちかわはる
(KADOKAWA MF文庫J刊)
地味なわたしが神声優の代役!?
無色透明な女子高生が「お芝居」に染まる、
前代未聞の替え玉声優による
青春お仕事ストーリーがコミカライズ！
