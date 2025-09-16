『太陽の勇者ファイバード』SMPに「武装合体ファイバード」がクリアカラーとなって復活
バンダイは、『太陽の勇者ファイバード』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード クリアカラーVer.【プレミアムバンダイ限定】」(7,997円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード クリアカラーVer.【プレミアムバンダイ限定】」(7,997円)
「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード」シリーズより「武装合体ファイバード」がクリアカラーとなって復活。
美麗なクリアカラー成形に加え、本商品独自の彩色・シール仕様で商品化。もちろん「ファイアージェット」の「ファイバード」への変形、フレイムブレスターと合体させて「武装合体ファイバード」を再現することができる。
さらに、主人公である火鳥勇太郎の元の姿、アンドロイドもクリアカラーに。
(C)サンライズ
