¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤ª¿¬¥Ú¥ó¥Ú¥ó¡É¡© ¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¿Íµ¤ÎÏ»Î¡¢Áê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼¡ª¡×¥Õ¥¡¥óÊ¨Æ
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÆóÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ë²÷¤Ê¡È¤ª¿¬¥Ú¥ó¥Ú¥ó¡ÉßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿Íµ¤¼ã¼êÎÏ»Î¤¬¡¢¹ë²÷¤ÊÁêËÐ¤Ç·àÅª¾¡Íø¡£´ÛÆâÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Áê¼ê¤Î¤ª¿¬¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡Ö¤ª¿¬¥Ú¥ó¥Ú¥ó¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡½½Î¾»ÍËçÌÜ¡¦»°ÅÄ¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¤È½½Î¾¸ÞËçÌÜ¡¦Æ£ÀÄ±À¡ÊÆ£Åç¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤ÀµÌÌ¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿»°ÅÄ¤Ï¡¢·ã¤·¤¯ÆÍ¤¤¤Æ¹¶¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÎÏ¶¯¤¤ÆÍ¤²¡¤·¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶¤á¤òÅ¸³«¡£Àª¤¤¤è¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë»°ÅÄ¤Î»Ñ¤ËµÒÀÊ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÅÚÉ¶Ãæ±û¤Ç»°ÅÄ¤¬¤Ï¤¿¤¡¢Áê¼ê¤Îç½Éô¤ò¥Ñ¥·¥ê¤È¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿»°ÅÄ¤Ï½éÆü¤«¤é2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¡£ÇÔ¤ì¤¿Æ£ÀÄ±À¤Ï1ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Àñþ¤¬·ë¤¨¤Ê¤¤¹Ó¡¹¤·¤¤¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥¢¤Î23ºÐ¡¦»°ÅÄ¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤ÎÂç³èÌö¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¨¤¨¡×¡ÖÂÎÀªÊø¤ì¤Ê¤¤¤Î¥¹¥²¡¼¤ï¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¸å¤ËÁê¼ê¤Î¤ª¿¬¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤ë¤È¡Ö¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿¬¥Ú¥Á¡×¡Ö¿¬¤Ú¤·¤Ú¤·¡×¡Ö¤ª¿¬¥Ú¥ó¥Ú¥ó¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë