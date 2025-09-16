ÊÝÅÄ·½¡È¥±¥¤¤Á¤ã¤ó²ñ¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡°Õ³°¤Ê¡©¡¡ÃçÎÉ¤·½÷·Ý¿Í¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÊÝÅÄ·½¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥±¥¤¤Á¤ã¤ó¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êºÜ¤»¤¿¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¿¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¡Ê40¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤À¤±¤É¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç²ñ¤¨¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯Ì¾Á°¤Ë¡Ö¥±¥¤¡×¤¬¤Ä¤¯¹¾¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ë¤ÏÃ¶ÆáÍÍÃ£¤â°ì½ï¤Ë¥±¥¤¤Á¤ã¤ó²ñ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ª¿©»ö¤·¤¿¤ê¡ÄÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³ºê¥±¥¤¡Ê43¡Ë¤â¸ò¤¨¤¿3¿Í¤Ç¡Ö¥±¥¤¤Î²ñ¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤¿¶á¡¹¥±¥¤¤Á¤ã¤ó²ñ¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#»³ùõ¥±¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ÁºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤Í¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£