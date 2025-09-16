最高の滑り出しだ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月15日の第2試合はU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が役満・四暗刻を達成しトップ。過去には国士無双が頭ハネでアガれないという悲運も経験しており、インタビューでは豪快な笑顔を見せた。

【映像】いきなり決めた！仲林圭、役満・四暗刻の瞬間

第1試合は鈴木優（最高位戦）が2着と上々のスタート。続く当試合は東家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、仲林、BEAST X・東城りお（連盟）の並びで開始した。東2局、仲林は先制リーチも東城にかわされ不発。その後もアガリに恵まれず、微差の3着目で南入した。

南1局1本場、仲林はカン8筒待ちの一盃口をテンパイ。暗刻が二つあるため、役満を見据えてダマテンとした。その後、狙い通りにツモリ四暗刻への変化を果たし、7筒と6索のシャンポン待ちでダマテン続行。山に1枚ずつ残っていたこの待ち、仲林は7筒を軽やかにツモり、3万2000点（＋300点）の特大加点でダントツ目となった。

その後はしっかり守り切り、開幕戦勝利を飾った仲林。勝利者インタビューでは「僕、1回しかアガってないですけどね、ワッハッハ！」と大笑い。Mリーグでは初の役満成就。「ツモれば頭ハネされないですよね！」とここでも笑みを浮かべ、「（開幕戦という）一番視聴数が多い時にできてよかった」とコメント。

開幕戦の役満は2022-2023シーズンにKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が達成しており、その後に伊達はMVPを獲得しているが、それについて仲林は「目標はパイレーツ優勝ですね！MVPは過程でしかないので」と煙に巻いた。

今期、狙うは当然3度目のV。仲林は最後に「1回しかアガれなかったのですが、トップを取ることができました。今日は自分らしくないトップだったので、次戦以降は安心できるような卓回しをして、安定・安全の航海ができればと思います！」とファンへメッセージ。ファンからは「仲林最強伝説」「さすがーー！！」「じゃがさんほんとにおめでとう！」「優勝頼みます！」と声援が寄せられていた。

【第2試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）4万6400点／＋66.4

2着 BEAST X・東城りお（連盟）2万6100点／＋6.1

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）2万2500点／▲17.5

4着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）5000点／▲55.0

【9月15日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋76.2（2/120）

2位 赤坂ドリブンズ ＋37.4（2/120）

3位 セガサミーフェニックス ＋0.0（0/120）

4位 TEAM雷電 ＋0.0（0/120）

5位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋0.0（0/120）

6位 渋谷ABEMAS ＋0.0（0/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ＋0.0（0/120）

8位 EX風林火山 ＋0.0（0/120）

9位 BEAST X ▲42.7（2/120）

10位 EARTH JETS ▲70.9（2/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

