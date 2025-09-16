TOYO、コスモ石油中央研究所内にソーラーカーポートを納入 - 持続可能な社会の実現に貢献
東洋エンジニアリング(TOYO)はこのほど、伊藤忠プランテックと共同で、コスモ石油の中央研究所(埼玉県幸手市)にソーラーカーポート、蓄電池、V2H、EV充電器を組み合わせたカーボンニュートラル設備を納入した。
中央研究所に設置したソーラーカーポート、蓄電池、EV車両と充電設備
コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングは、脱炭素社会の実現に向けたソリューションサービス「コスモ・ゼロカボソリューション」の一環として、再生可能エネルギーおよび電気自動車(EV)関連設備を導入。中央研究所の使用電力のカーボンニュートラル化と、低圧エネルギーマネジメントモデルの構築に向けた実証に取り組んでいる。
TOYOはカーボンニュートラル設備の設備設計、調達、工事を担当した。
今回の納入を受け同社は、「今後も顧客のニーズに応じたソリューションを提供することにより、日本および世界の持続可能な社会の実現に貢献していきます」とコメントしている。
