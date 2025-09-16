《NEW》シャインマスカット盛り盛り♡【シャトレーゼ】スルー不可避！「映えスイーツ」

【シャトレーゼ】から、毎年人気を集める「シャインマスカットスイーツ」が今年も登場！ 今回はシャトレーゼマニアも絶賛の、大福やタルト、ケーキやミニパフェを紹介します。期間限定のため、気になる人はお早めに！

餡にもこだわりを感じる「シャインマスカット大福」

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「インパクト大なビジュ」「シャインマスカットと大福の最強コラボ」と絶賛するこちらは、山梨県産のシャインマスカットを使用したフルーツ大福。白あんもマスカット風味で、粒のシャインマスカットがのぞく豪華な見た目も相まって、贅沢感のある一品です。\216（税込）とコスパがいいのもうれしいポイントです。

レアチーズがぶどうを引き立てる「2種のぶどうのレアチーズタルト」

タルト生地が見えなくなるほどたっぷりのぶとうでデコレーションされたこちらは、@mame48goさんが「今年もこの季節を楽しみにしてました！」と大興奮の「山梨県産シャインマスカットとピオーネのレアチーズタルト」です。シャインマスカットとピオーネの甘みと程よい酸味を、爽やかなレアチーズが引き立ててくれそう。値段は\3,240（税込）です。

美しいデコレーションにうっとり「シャインマスカットのホールケーキ」

シャインマスカットを贅沢に使ったケーキを食べたいなら、こちらの「山梨県産シャインマスカットのショートデコレーション」もおすすめ。@mame48goさんによると「ミルキーなホイップクリームと苺ダイス入りコンフィチュールをサンド」しているのだとか。「ちょっと特別な日」にぴったりとのことなので、自分へのご褒美やお祝いにいかが？

見た目もおしゃれで手土産にも◎「シャインマスカットのミニパフェ」

@mame48goさんが「見た目がもう反則レベルに美味しそう」と紹介するこちらは、パフェシリーズの新作「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」です。レモンピール入りレモンジュレ・シャインマスカットクリーム・マスカット風味ナパージュなど、いくつもの層で構成されていて上にはシャインマスカットがたっぷりトッピングされています。\529（税込）で買えるので、試してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A