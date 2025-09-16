マーチ“ヒル”＆向井康二“ジュンジ”が離れ離れの予感に涙 『Dating Game』Episode11予告編＆場面写真が公開
9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（毎週月曜 後11：30更新／Leminoにてディレクターズカット版が配信）において、幸せの絶頂のなか、ヒル（マーチ=チュターウット・パッタラガムポン）とジュンジ（向井）に新展開が待ち受けるEpisode11の情報が解禁された。
【写真】夕日に照らされ…凛々しい向井康二“ジュンジ”の横顔
今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。
かつていじめられっ子だったオタク気質のヒルは、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本から来た完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジと出会うことになる。
解禁された場面写真は、本社からの提案になかなか答えを出せずに苦悩するジュンジがヒルに心情を打ち明け号泣する姿や、ヒルの頬に手を添えるジュンジの姿、キャンプの地で楽しそうに見つめあうヒルとジュンジ、完成したゲームのリリース発表イベントでジュンジを見守るヒルとイーンス、ベイが姿をくらましたため落ち込んでいるパットをなぐさめるジュンジ、やっとベイがパットの前に姿を現した瞬間などが切り取られている。
そして場面写真と併せて解禁された新予告では、女性をターゲットにした新ゲーム「Eternal Kizuna」の完成発表を迎えたプロジェクトメンバーたち。「おめでとうございます。僕たちが作ったゲームが想定以上に成功したなんて…」と感無量で語るヒル。一方、ベイの考えもきかずに、酷い言葉を放ってしまったパットに、姉・ピムは「ベイを待ってるだけ？」と問いかけ、「もしかしてベイも待ってるかも」とパットを励ましていた。
ヒルとジュンジは2人でキャンプに赴き、楽しいひとときを過ごすことに。ヒルは「Harukiというキャラクターを作る。Yukaとずっと一緒にいる」と考えていたプランをジュンジに語った。その夜、テントの中でジュンジは、今回のプロジェクトの成功を受けて一大プロジェクトを任されることになり本社に呼び戻されたと正直にヒルに打ち明ける。
そして、ヒルと離れ離れになってしまう現実に涙してしまう。ジュンジをなぐさめようとするヒルも泣き出してしまう。ヒルとジュンジ、ベイとパットたちにはどんな未来が待ち受けているのか、気になる予告編が解禁となった。
