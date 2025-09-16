°ÂÃ£Í´¼Â¡¢44ºÐÃÂÀ¸Æü¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¼ê¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
14Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÃ£¤Ï¡Ö9·î14Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡Ù¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È»×¤¦¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤¬¤Î¤»¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö44ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£