「ドジャース−フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）

右肩インピンジメント症候群のため５月から負傷者リストに入っているドジャースの佐々木朗希投手の次回マイナー３Ａでの調整登板についてロバーツ監督は試合前「知らない」と話した。

佐々木はこの日、ドジャースタジアムでキャッチボールで調整。前回９日のマイナー３Ａでの調整登板を経て、１５日か１６日の３Ａタコマ戦で６度目の調整登板に臨むとみられたが、ロバーツ監督は登板日について「知らない」と回答。前回登板中に出たふくらはぎの問題が影響しているのかと問われても「知らない」と繰り返した。

佐々木はマイナー３Ａでの５度目の調整登板となった９日の試合で米球界移籍後最速となる１０１・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど、４回２／３、同最多９０球を投げて３安打３失点。四回まで１安打無失点、８奪三振の快投を披露した。最後はスタミナ切れのため、球威や制球力が低下し、３点を失ったが、直球の平均球速が９８・３マイル（約１５８・２キロ）に達し、課題の一つをクリアした。５試合の成績は０勝２敗、防御率６・７５。

１２日にロバーツ監督は佐々木を次回も傘下３Ａで登板させると明言したが、登板日については未定としていた。