ものまね芸人・りょう、公式サイトで声明「一切関係ございません」 「報道に出ている方とは全くの別人」も“騒動”の影響あり
小林幸子、美空ひばり、八代亜紀などのレパートリーを持つものまね芸人のりょうが、16日までに自身の公式サイトを更新。橋幸夫さんの通夜に現れ、物議をかもした「EXILE」ATSUSHIのものまね芸人・RYOと混同されていると明かし、声明を出した。
【写真あり】ものまね芸人・りょう、声明全文＆小林幸子そっくりな自身の写真
りょうは、スタッフ名義で、「ものまねりょうのファン、関係者の皆様へ」宛て、公式サイトトップページに文書を掲載。「今回の（例の）報道の件で誤解を招き、メールやDMを頂いております」と騒動の影響が出ていることを伝えた。
続けて「同じ名前ということでご心配をおかけしていますが、こちらは平仮名『りょう』であり報道に出ている方とは全くの別人です」「一切関係ございませんので、誤解のないようお願い申しあげます」と呼びかけた。
RYOについては、9日に都内で営まれた橋さんの通夜の囲み取材に登場し、現場が混乱する事態に。その後、11日に自身のXに「この度の橋幸夫さんのお通夜にて各関係者の方並びに御遺族の方やファンの方そしてEXILE ATSUSHIさんにまでご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます。私自身軽率であったと心から反省しております。改めて橋幸夫さんへ心よりご冥福をお祈りします」とつづったが、物議をかもしており、騒動が拡大している。
