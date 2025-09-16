米軍がベネズエラからの麻薬運搬船を攻撃　テロリストの男3人死亡　トランプ大統領は麻薬流入の対応強化へ

トランプ大統領は、アメリカ軍がベネズエラからアメリカに麻薬を運搬していた船を攻撃したと明らかにしました。

トランプ大統領：

証拠は持っている。海に散乱していた積荷を見ればわかる。コカインやフェンタニルの大きな袋がそこら中にあった。

トランプ大統領は15日、自身のSNSに船が炎上する動画を投稿し、「私の命令を受けてアメリカ軍は、麻薬密輸組織や麻薬テロリストに対する2度目の攻撃を実施した」と発表しました。

トランプ氏によりますと、この攻撃で3人のテロリストの男が死亡しアメリカ軍側に被害はなかったということです。

トランプ政権はベネズエラなど外国からの麻薬の流入に厳しい姿勢を続けていて、2日にもベネズエラを出航した麻薬運搬船をアメリカ軍がカリブ海で攻撃し、11人が死亡したと発表していました。

トランプ氏は記者団に対し、「陸路での麻薬の流入が続いている」と指摘するとともに「船と同じ方法で阻止する考えだ」と警告し、対応を強化する姿勢を強調しました。

ベネズエラの反米マドゥロ政権との緊張激化は必至とみられます。