東京市場 ピボット分析（クロス円）
ユーロ円
終値173.37 高値173.45 安値172.90
174.13 ハイブレイク
173.79 抵抗2
173.58 抵抗1
173.24 ピボット
173.03 支持1
172.69 支持2
172.48 ローブレイク
ポンド円
終値200.46 高値200.75 安値199.87
201.73 ハイブレイク
201.24 抵抗2
200.85 抵抗1
200.36 ピボット
199.97 支持1
199.48 支持2
199.09 ローブレイク
スイス円
終値185.48 高値185.59 安値185.04
186.25 ハイブレイク
185.92 抵抗2
185.70 抵抗1
185.37 ピボット
185.15 支持1
184.82 支持2
184.60 ローブレイク
豪ドル円
終値98.32 高値98.35 安値97.86
98.98 ハイブレイク
98.67 抵抗2
98.49 抵抗1
98.18 ピボット
98.00 支持1
97.69 支持2
97.51 ローブレイク
NZドル円
終値88.00 高値88.02 安値87.75
88.37 ハイブレイク
88.19 抵抗2
88.10 抵抗1
87.92 ピボット
87.83 支持1
87.65 支持2
87.56 ローブレイク
カナダドル円
終値106.99 高値107.06 安値106.47
107.80 ハイブレイク
107.43 抵抗2
107.21 抵抗1
106.84 ピボット
106.62 支持1
106.25 支持2
106.03 ローブレイク
