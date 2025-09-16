東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6669 高値0.6675 安値0.6635
0.6724 ハイブレイク
0.6700 抵抗2
0.6684 抵抗1
0.6660 ピボット
0.6644 支持1
0.6620 支持2
0.6604 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5971 高値0.5975 安値0.5947
0.6010 ハイブレイク
0.5992 抵抗2
0.5982 抵抗1
0.5964 ピボット
0.5954 支持1
0.5936 支持2
0.5926 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3778 高値1.3848 安値1.3767
1.3909 ハイブレイク
1.3879 抵抗2
1.3828 抵抗1
1.3798 ピボット
1.3747 支持1
1.3717 支持2
1.3666 ローブレイク
