東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6669　高値0.6675　安値0.6635

0.6724　ハイブレイク
0.6700　抵抗2
0.6684　抵抗1
0.6660　ピボット
0.6644　支持1
0.6620　支持2
0.6604　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5971　高値0.5975　安値0.5947

0.6010　ハイブレイク
0.5992　抵抗2
0.5982　抵抗1
0.5964　ピボット
0.5954　支持1
0.5936　支持2
0.5926　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3778　高値1.3848　安値1.3767

1.3909　ハイブレイク
1.3879　抵抗2
1.3828　抵抗1
1.3798　ピボット
1.3747　支持1
1.3717　支持2
1.3666　ローブレイク