今回は、3歳になった息子と再会し、不倫を後悔した男性のエピソードを紹介します。

夫のありえない裏切り…

「俺は2回の離婚歴がありますが、最初の妻とは不倫が原因で離婚しました。で、その後その不倫相手と再婚しましたが、俺が風俗通いしていることがバレて、また離婚……。どっちの結婚生活も、1年ちょっとしか持ちませんでしたね。

そしてひとり身になってからしばらくたったある日、最初の妻と、妻との間に作った息子に久々に再会したんです。息子は3歳になっていて、すごく可愛かったです。で、息子に話しかけたんですが、『このおじさん、誰……？』と息子はきょとんとして言い、その横から最初の妻（元妻）が、『知らない人だから話しちゃダメ！』と叱っていて、元妻は目を合わせようともしませんでした。このとき、心の底から不倫を後悔しましたね」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この男性は、この元妻とやり直したいと思っているそうですが……まぁ難しいでしょうね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。