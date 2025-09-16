ËÜÅÄÍã¡ß»ÖÅÄÌ¤Íè¡ß´äÀ¥ÍÎ»Ö¡ßÁý»ÒÆØµ®¡ØËÌ¤¯¤ó¥·¥§¥¢¡Ù»£Î»¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡9·î16Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜÅÄÍã¡¢»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢Áý»ÒÆØµ®¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ËÜÅÄÍã¡¢30Âå¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¼Â´¶¤·¤¿¼«¿È¤ÎÊÑ²½¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡É¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·î´©Ì¡²è»ï¡ØJOUR¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Îºç¤³¤Ä¤Ö¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥·¥§¥¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡£´Ç¸î»Õ¤ÎÀõÅÄÆî¡ÊËÜÅÄÍã¡Ë¡¢¥Ñ¥ó²°¤ÎÅ¹°÷¡¦ÈæÎ±´ÖÅì»Ò¡Ê»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ë¡¢½ñÅ¹°÷¤ÎÀ¾ÌîÍª¡ÊÁý»ÒÆØµ®¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºËü¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦ËÌ¤¯¤ó¤³¤È¡¢¿¿ÃæËÌ¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ë¤ò3¿Í¤Ç¡È33¡ó¤º¤Ä¥·¥§¥¢¡É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¶¯¤¤É÷Åö¤¿¤ê¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢Çº¤ß¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ËÜÅÄ¡¢»ÖÅÄ¡¢´äÀ¥¡¢Áý»Ò¤Î4¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡È33%¤Î²ñ¡É¤ÎµòÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê´Ç¸î»Õ¤ÎÀõÅÄÆî¤ò±é¤¸¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥·¥§¥¢¥é¥Ö¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤È¶ì³Ú¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢33%¤Î²ñ¤Î¥êー¥ÀーÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ñ¥ó²°¤ÎÅ¹°÷¡¦ÈæÎ±´ÖÅì»Ò¤ò±é¤¸¤¿»ÖÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¼«ÂÎ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤Î¥é¥Ö¥³¥á½Ð±é¤ÎÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜÅÄ¡¢´äÀ¥¡¢Áý»Ò¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Üー¥óÅ·»È¡ÈËÌ¤¯¤ó¡É¤³¤È¿¿ÃæËÌ¤ò±é¤¸¤¿´äÀ¥¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀèÇÚÊý¤ä¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Í¥¤·¤¯¤ª¼Çµï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÌ¤¯¤ó¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëËÌ¤¯¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¥¯ー¥ë¤ÊÀ³Ê¤Ç¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê½ñÅ¹°÷¤ÎÀ¾ÌîÍª¤ò±é¤¸¤¿Áý»Ò¤Ï¡¢¡Ö½éÆü¤«¤éËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢ËÍ¡¢Í¥¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁý»Ò¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¸½¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤ò¡È¥·¥§¥¢¡É¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üËÜÅÄÍã¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»×¤¤½Ð¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó1¥«·îÈ¾¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¤È¤Æ¤âÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü»ÖÅÄÌ¤ÍèÌµ»ö¤Ëº£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥³¥á¼«ÂÎ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3¿Í¡ÊËÜÅÄ¡¦´äÀ¥¡¦Áý»Ò¡Ë¤È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â²È¤Î¥·ー¥ó¤È¤«»£±Æ¤ÎÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü´äÀ¥ÍÎ»Öº£ºî¤Ï¡¢°áÁõ¹ç¤ï¤»¤äËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤«¤é¡¢Ìó1¥«·îÈ¾¡¢³§¤µ¤ó¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀèÇÚÊý¤ä¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Í¥¤·¤¯¤ª¼Çµï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÌ¤¯¤ó¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üÁý»ÒÆØµ®³§¤µ¤ó½ë¤¤Ãæ¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡½éÆü¤«¤éËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡ÄËÍ¡¢Í¥¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë