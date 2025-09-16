１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．３０ドル（＋０．６１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７１９．０ドル（＋３２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２５１．７セント（＋１３．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２５．００セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．２５セント（－６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．７５セント（－３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．４７（＋３．７５）
出所：MINKABU PRESS
