１５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４９ドル高で小反発 ナスダックは６日続伸

１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４９．２３ドル高の４万５８８３．４５ドルと小反発した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）待ちの様相となるなかで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が引き続き株式相場の支えとなった。ナスダック総合株価指数は連日で最高値を更新した。



キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞がしっかり。オラクル＜ORCL＞が買われ、サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞やオクロ＜OKLO＞が大幅高となった。半面、コカ・コーラ＜KO＞やメルク＜MRK＞が軟調推移。コルテバ＜CTVA＞やアラスカ航空＜ALK＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は２０７．６４ポイント高の２万２３４８.７４と６日続伸。テスラ＜TSLA＞やアルファベット＜GOOGL＞が高く、アップル＜AAPL＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が値を上げたほか、Ｂ．ライリー・ファイナンシャル＜RILY＞とコアウィーブ＜CRWV＞、オキュジェン＜OCGN＞が急伸した。一方、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞やエアビーアンドビー＜ABNB＞が冴えない展開。インテュイティブ・サージカル＜ISRG＞が下値を探り、ヘイン・セレスティアル・グループ＜HAIN＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS