『北くんシェア』本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴が撮了「つらいことも楽しいこともシェアしながら撮影ができた」【コメント全文】
俳優の本田翼が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（毎週火曜 後11：00）の最終話が、きょう16日に放送される。それに先立って、メインキャスト4人からクランクアップコメントが寄せられた。
【場面写真】緊急事態！北くん（岩瀬洋志）を探す3人
今作は老若男女問わず、すべての人を虜（とりこ）にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北（岩瀬洋志）に恋をした、看護師・浅田南（本田）、パン屋の店員・比留間東子（志田未来）、書店員の西野悠（増子敦貴）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディー。原作は榊こつぶ氏の同名漫画で、双葉社の月刊漫画誌『JOUR』で連載されている。
最終話では、北くんが突如失踪。“33％の会”に別れの危機が訪れる。“天使”が行方不明になり、南、東子、西野の3人にも決断のときが迫る。
主演として現場を引っ張り、自由奔放な看護師・南を演じた本田は「とにかく楽しい撮影でした！キャストの皆さん、スタッフの皆さんと支え合って、つらいことも楽しいこともシェアしながら撮影ができたんじゃないかなと思っております」と“シェアラブ”を題材にした作品ということもあり、共演者と苦楽をシェアしながら臨んだことを明かした。
また、“33％の会”のリーダー的存在である、パン屋の店員・東子を演じた志田は「ラブコメ自体、自分自身が初めてだったので、正直最初はちょっと不安があったのですが、3人ともすごく楽しくて明るい方で、本当に助けられました」と念願のラブコメ出演の不安を吹き飛ばした本田、岩瀬、増子に感謝の気持ちを述べた。
そして、ふんわりとした独特の雰囲気を持ったナチュラルボーン天使“北くん”を演じた岩瀬は「キャストの先輩方やチームの皆さんが、優しくお芝居をサポートしてくださり、現場の雰囲気を作ってくださったおかげで、北くんの柔らかな雰囲気を作ることができたと思います」と、現場のあたたかい雰囲気も相まってすべての人を魅了する北くんを演じることができたと話した。
クールな性格でオタク気質な書店員の西野悠を演じた増子は「初日から本当に不安でいっぱいで、僕、優しいのが特に好きなんですけど、優しい世界でよかったなって思います」と増子らしい独特な言い回しで感謝を述べ、現場に笑いを“シェア”し、締めくくった。
【コメント全文】
■本田翼（浅田南役）
とにかく楽しい撮影でした！キャストの皆さん、スタッフの皆さんと支え合って、つらいことも楽しいこともシェアしながら撮影ができたんじゃないかなと思っております。山に行ったり、おいしすぎてせりふが飛んでしまうお菓子があったりですとか（笑）、思い出もたくさんできました。約1ヶ月半の撮影でしたがとても濃密な時間で、そんな時間をみんなとシェアできて本当によかったです。お疲れさまでした！ありがとうございました！
■志田未来（比留間東子役）
無事にきょうを迎えられてホッとしています。ラブコメ自体、自分自身が初めてだったので、正直最初はちょっと不安があったのですが、3人（本田、岩瀬、増子）ともすごく楽しくて明るい方で、本当に助けられました。スタッフの皆さんも家のシーンとか撮影の量がすごく多くて大変だったと思いますが、すごく優しい方ばかりで、本当に毎日楽しく撮影できました！ありがとうございました！
■岩瀬洋志（北くん役）
今作は、衣装合わせや本読みのときから、約1ヶ月半、皆さんと毎日のように撮影できたことが、とても幸せな時間でした。キャストの先輩方やチームの皆さんが、優しくお芝居をサポートしてくださり、現場の雰囲気を作ってくださったおかげで、北くんの柔らかな雰囲気を作ることができたと思います。本当にありがとうございました！
■増子敦貴（西野悠役）
皆さん暑い中おつかれさまでした！初日から本当に不安でいっぱいで…。僕、優しいのが特に好きなんですけど、優しい世界でよかったなって思います。最終回まで盛り上げて頑張りますので、それまでよろしくお願いいたします。本当におつかれさまでした！ありがとうございました！
