1958年4月生まれの女性。2024年10月から厚生年金に加入していますが年金は増えるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、65歳以降に厚生年金に加入した場合についての質問です。
まず、老齢基礎年金（国民年金）は、20歳から60歳までの40年間にわたり保険料を納めることで満額を受け取れます。未納や免除期間がなければ、老齢基礎年金の満額83万1700円（令和7年度）が支給されます。相談者は全額免除の申請をしていたため、加入期間としてはカウントされますが、免除期間は年金額には反映されません。
老齢厚生年金は、会社員や公務員としての加入期間と、加入時の「標準報酬月額」や「標準賞与額」に基づく平均標準報酬額によって計算されます。相談者は2024年10月から厚生年金に加入しているため、その加入実績に応じた老齢厚生年金が新たに加算されます。すでに年金を受給していても、65歳以降に新たに厚生年金に加入した期間は「在職定時改定」によって毎年10月に反映され、年金額は増えていきます。
相談者の場合、2024年10月〜2025年8月分の加入実績が2025年10月に反映され、同年12月支給分から年金が増額されます。
この改定は在職中であっても毎年行われるため、加入が続けば年金は少しずつ増えていきます。
▼増額される年金額の目安
増額分は厚生年金の加入月数と給与水準により決まります。計算式は次のとおりです。
標準報酬月額×加入月数×0.005481
例：標準報酬月額15万円で3年間（36カ月）加入した場合
15万円×36カ月×0.005481≒年額約2万9600円の増額
→年間で約2万9600円、月当たり約2470円程度が上乗せされます。
ただし「在職老齢年金制度」にも注意が必要です。給与など（総報酬月額相当額）と老齢厚生年金の報酬比例部分の月額の合計が月51万円（2025年度の場合。2026年度は62万円）を超えると、老齢厚生年金が支給停止される仕組みです。働き方や収入の水準によって影響が出るため、確認しておくことをおすすめします。詳細は最寄りの年金事務所で確認するのが安心ですよ。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
