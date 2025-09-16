リーズの日本代表MF田中碧、現地で負傷からの復帰待望論！「即座に先発復帰すべき」

リーズでプレーする日本代表MF田中碧。

昨シーズンはイングランド2部リーグ優勝に大きく貢献し、リーグ年間ベストイレブンに選ばれるほどの活躍を見せた。

今シーズンからは世界最高峰のプレミアリーグを戦うことになったが、8月24日のアーセナル戦で負傷。

膝内側側副靭帯を痛めて、離脱を余儀なくされたが、13日のフラム戦でベンチに戻ってきた。ただ、出場はなく、チームも0-1で敗戦。

リーズは開幕戦でエヴァートンに勝利したものの、それ以降は1分3敗と不調にある。

そのなかで、田中の復帰が現地で待望されており、『MOT Leeds News』は、こう伝えていた。

「田中はウォルヴァーハンプトン戦にフィットするかもしれない。

フラム戦に敗れた後、今回の遠征の重要性はさらに高まった。ウォルヴァーハンプトンはプレミアリーグで開幕4連敗しており、リーズは貴重なアウェイでの勝点を獲得するまたとない機会となる。

リーズは、下位チーム相手ならアウェイでもポゼッションできることを証明した。ウォルヴァーハンプトン戦でも同様の戦術が通用すると考えられるため、田中は即座に先発復帰すべきだ。

MFショーン・ロングスタッフは直近2試合で印象的なプレーを見せているが、ボール扱いの質において田中の方がウォルヴァーハンプトン戦に適している」

リーズは20日に連敗中のウォルヴァーハンプトンと対戦する。

試合展開的に田中の出場が期待されているようだ。