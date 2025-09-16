北海道上ノ国町できのう、およそ1メートルほどのクマ1頭が目撃されました。



周辺では同じ個体の可能性のあるクマが複数回目撃されている他、道東の厚岸町でもきのう、同じ場所で2回、クマが目撃されています。



道東の厚岸町サンヌシの国道44号できのう午後3時前、ドライバーが親グマ1頭、小グマ2頭の合わせて3頭を目撃しました。



警察によると、この場所ではきのう午前10時ごろにも体長およそ1.5メートルのクマ1頭が目撃されていて、同じ個体の可能性があるということです。





道沿いの草を食べ歩く1頭のクマ。目撃されたのは上ノ国町湯ノ岱の道道5号です。きのう午後0時半過ぎ、木古内方面から上ノ国町へ向かっていたドライバーから「道路の真ん中にクマ1頭がいて車が近づいたら東側の草地に立ち去った」と警察に通報が入りました。目撃されたクマは1頭で体長は1メートルほどだということです。（目撃したドライバー）「警戒心こんな無いのかなっていうぐらい食べるのに夢中で、子どもはとか怖いって言ってました」警察によりますと周辺ではここ数日、同じ個体の可能性のあるクマが複数回、目撃されているということです。警察はパトロールをするなど警戒を強めています。