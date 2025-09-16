絶景が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキング！ 「十三湖高原」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では2025年9月8日、全国10〜60代の男女222人を対象に、「道の駅（絶景）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「絶景が楽しめると思う青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「津軽半島の十三湖を一望できる高台に立地しており、日本海に沈む夕日と湖のコントラストは絶景」（60代男性／大阪府）、「津軽国定公園に指定されている十三湖の畔の高原牧草地にあり、周辺360度を見渡せる展望台からは、十三湖はもちろん、秀峰岩木山、八甲田連峰、中山山脈、そして日本海が見られる絶景スポットだからです」（60代女性／愛知県）、「高原の牧草地と湖と山の広大な景色が見れる場所でレインボー滑り台から自然の世界も見れるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「渓流を見て癒されたい」（40代女性／埼玉県）、「奥入瀬渓流の自然美を満喫できる立地で、周囲の森や川の景観が素晴らしい。四季ごとに変わる渓流の風景を楽しめるほか、散策やサイクリングの拠点にもなるので、自然好きには最高のスポット」（30代女性／秋田県）、「奥入瀬渓流に立ち寄って、自然の美を楽しんで欲しい」（50代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：十三湖高原（五所川原市）／27票五所川原市の「十三湖高原」は、十三湖と日本海を見晴らす高原に位置し、空と水と緑が一体となった広がりのある景観が魅力です。特に夕暮れ時には、湖面に沈む夕日が幻想的な光景が。他にも広々とした自然の中を走る全長136mの滑り台が人気スポットです。名物のしじみ料理をはじめとした地元グルメも人気で、ドライブの途中に立ち寄る人々の舌と心を満たしています。自然と食、そして絶景が調和した、青森らしい魅力が詰まったスポットです。
1位：奥入瀬（十和田市奥瀬）／45票「奥入瀬」は、十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流のほとりに位置し、森と水が織りなす美しい自然風景が目の前に広がります。季節の移ろいを感じられる新緑や紅葉の時期は特に人気。大自然の中のBBQテラスや遊歩道では、耳をすませば水音と風のささやきが響き、日常を忘れるようなひとときが楽しめます。自然と共に過ごす心豊かな時間を求める人に、ぜひ訪れてほしい場所です。
