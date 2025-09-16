MLBは15日（日本時間16日）、週間MVP（8〜14日）を発表し、ナ・リーグはドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が選ばれた。

ベッツは6試合で打率・462、2本塁打、10打点。自身6度目、ドジャースでは3度目の受賞で、レッドソックス時代にも3度受賞しており、両リーグでそれぞれ3度以上受賞した史上15人目の選手となった。

ジャッジは6試合で打率・450、5本塁打、5打点を記録。今季2度目、通算14度目の受賞となった。14度はアルバート・プホルス、フランク・トーマスと並び歴代4位タイ。ア・リーグに限ればトーマスとともに歴代2位タイで、最多受賞はマニー・ラミレスの16度となっている。

ジャッジは11日（同12日）のレッドソックス戦で通算362号を放ち、ヤンキースの本塁打記録で単独4位に立った。上位3人は659本のベーブ・ルース、536本のミッキー・マントル、493本のルー・ゲーリックとレジェンド揃い。また、初回に19本の本塁打を放ち、これまでのシーズン最多記録18本を上回り新記録を樹立した。