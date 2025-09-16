「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

広島が一回に小園、ファビアン、坂倉の３連続適時打などで４点を先制し、４−２の六回は小園の２点打で突き放した。５回１失点の玉村が６月２８日以来の白星となる５勝を挙げた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は小園について「１打席１打席を大切にして１本のヒットを狙っていってほしい」とエールを送っていた。

小園が２安打２四死球でまた数字を上げた。タイトルを手にする絶好チャンスが訪れているが、だからといって、それを意識してガチガチになるのではなく、目の前の１打席１打席にいい集中力で立てているんじゃないかな。タイトルを意識するとバットの出が悪くなったり、スイングも硬くなって打球も詰まったりするものだけど、そういう変な力みもなく、スムーズにバットコントロールができている。

残り試合もタイトルは意識せず、１打席１打席を大切にして１本のヒットを狙っていってほしい。その積み重ねの結果として、後からタイトルはついてくるものだ。

先発の玉村は丁寧に低めに投げて、打たせて取る投球だった。久しぶりの登板で緊張もあったと思うが、走者を背負っても落ち着いて投げることができていた。シーズン５勝は自己最多ということだが、もっと勝っていてもおかしくない力は持っている。今季はあと１度か２度、先発のチャンスはあると思うので、最後まで気を緩めず頑張ってもらいたい。