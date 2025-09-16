スポーツ専門局「ESPN」電子版がMLB球団幹部・選手、スカウト19人に取材、プレーオフの予想を聞いている。2年連続で100勝以上のチームが存在せず、今年も混戦模様だという。

それによるとナ・リーグの本命はブルワーズ。攻守のバランスに優れ、先発投手陣の厚みと健康状態が評価されている。対抗馬はフィリーズ。強力投手力は健在で、プレーオフは本塁打勝負だが、そこでも優位に立てる打線。ブルペンもジョアン・デュラン加入で素晴らしい。ドジャースは3番手、以下パドレス、メッツの予想。

ア・リーグの本命はブルージェイズ。経験豊富な先発投手陣に、バランスの取れた打線。最も隙がないチーム。対抗馬はタイガース。勝ち方を知っているし、本拠地で圧倒的。タリク・スクバルという圧倒的なエースがいる。3番手はヤンキース、以下レッドソックス、アストロズの予想。

ダークホースに挙がっているのはア・リーグのマリナーズ。調子に乗ったら、誰も止められないと言う。投手陣は本物だし、カル・ローリーは本塁打を打ちまくり、他、ランディ・アロザレーナやユジニオ・スアレスのように大舞台に強い選手がいる。