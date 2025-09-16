『手札が多めのビクトリア』、TVアニメ化決定！記念ビジュアル＆ウルトラティザーPV公開
「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題作で、コミカライズも人気の、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のTVアニメ化が決定。TVアニメ化決定記念ビジュアルが公開された。
TVアニメ化決定記念ビジュアルは、キャラクター原案・牛野こも描き下ろしで、主人公・ビクトリアとノンナ、ジェフリーの3人の出会いを予想させる姿が描かれている。
本作のアニメ化にあたり、アニメーション制作をスタジオディーンが務め、監督を木村延景、シリーズ構成を福島直浩、キャラクターデザインを大沢美奈が担当する。
メインキャストは、主人公・ビクトリア・セラーズ役を安済知佳、ノンナ役を若山詩音、ジェフリー・アッシャー役を阿座上洋平が担当。メインキャラクター3人のボイスを聞くことができるウルトラティザーPVも公開されている。
ビクトリア・セラーズ cv. 安済知佳
ノンナ cv. 若山詩音
ジェフリー・アッシャー cv. 阿座上洋平
○●『手札が多めのビクトリア』ウルトラティザーPV
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』の詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会
